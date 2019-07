Rusthuisbewoners telen voortaan samen groenten in ‘warme tuin’ Kristof De Cnodder

22 juli 2019

18u51 4 Lier Het Lierse woonzorgcentrum Sint-Jozef huldigde vanmiddag officieel zijn ‘warme tuin’ in. Het adjectief ‘warm’ sloeg voor alle duidelijkheid niet op de hoge temperaturen die er dezer dagen heersen, maar op de menselijke warmte die de rusthuisbewoners ondervinden terwijl ze samen tuinieren.

“Dit voorjaar zijn we begonnen met een tuinierproject”, legt rusthuisdirecteur Werner De Backer uit. “Onze bewoners kregen de kans om in de tuin van onze instelling in speciale bakken hun eigen groenten te kweken. Veel van onze mensen werkten graag in de tuin toen ze nog in hun vroegere huis woonden en het leek ons wel leuk als we hen hier ook die kans konden bieden. Enkele mensen gingen daar graag op in.”

Met de financiële ondersteuning van coöperatieve vennootschap Cera en de praktische ondersteuning van Landelijke Gilden kon het tuinproject onlangs van start gaan. “De deelnemers genieten er van om met hun handen in de grond te wroeten én om tijdens het tuinieren een babbeltje te slaan met de andere groetentelers”, vertelt zuster Kristine van Sint-Jozef. Zij is één van de trekkers van het project. “Het sociale aspect is nog het belangrijkste van al. Je merkt dat het gebeuren echt leeft binnen de rusthuisgemeenschap en dat is een fijne vaststelling.”