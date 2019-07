Rusthuis Sint-Jozef geeft hoofdgebouw uit 1987 grondige facelift Ook heropbouw beschadigde nieuwbouwvleugel is volop bezig Kristof De Cnodder

23 juli 2019

13u32 6 Lier Het Lierse woonzorgcentrum Sint-Jozef zit momenteel midden in een verbouwing. Zo worden de hal, de keuken en de bureauruimtes gerenoveerd, terwijl de cafetaria recent al een nieuw kleedje kreeg. Intussen zitten ook de herstellingswerken aan de door een brand getroffen nieuwbouwvleugel aardig op schema.

Omwille van de bouwvakantie lopen er momenteel even geen aannemers rond bij rusthuis Sint-Jozef, in de Koningin Astridlaan. Maar in de voorbije weken werd er naarstig gewerkt aan de renovatie van het rusthuis. “Ons hoofdgebouw dateert uit 1987 en stilaan werd het tijd om een en ander aan te passen en op te frissen”, vertelt rusthuisdirecteur Werner De Backer. “In eerste instantie werd onze cafetaria wat gezelliger ingericht en opgewaardeerd tot ‘grand café’. Ondertussen zijn we ook bezig met het verbouwen van de hal, waardoor bezoekers nu even langs een tijdelijke entree moeten passeren. Achter de schermen worden de kantoren van de administratie en de keuken aangepakt.”

Op een ander deel van de rusthuissite wordt tegelijkertijd gewerkt aan de heropbouw van een nieuwbouwvleugel. Dat gebouw liep eind januari, kort voor de voorziene oplevering, ernstige schade op door een dakbrand. “De exacte oorzaak van de brand werd nooit gevonden”, gaat Werner De Backer verder. “Daarop heeft de verzekeringsmaatschappij van de aannemer de schade vergoed. Al vrij snel kon de heropbouw worden opgestart. Die werken zitten mooi op schema. De verwachting is dat alles tegen het voorjaar van 2020 klaar zal zijn.”

Na de oplevering van die nieuwbouw zal Sint-Jozef nog steeds niet zijn ‘uitgebouwd’. “Onze afdeling met dementerende bewoners verhuist naar de bijkomende vleugel. Vervolgens is het de bedoeling om de kamers op de huidige dementieafdeling onder handen te nemen. Daar gaan we dan minder kamers over houden, die weliswaar groter zijn in oppervlakte. Die ruimtes kunnen dan weer door andere personen worden ingenomen”, besluit Werner De Backer.