Rondrit met Cadillac en Paling in't groend: Julia 'Oudste Belg' Van Hool (111) krijgt coronaproof feest

15 augustus 2020

19u25 0 Lier “Ik heb er geen woorden voor”, reageerde Julia Van Hool op haar verrassing. De 111-jarige vierde vandaag samen met haar hele familie, haar woonzorgcentrum en de stad Lier het feit dat ze de oudste inwoner van ons land is geworden. Dat werd gevierd met rondrit in een Cadilac cabriolet en een paling in het groen.



Begin mei vierde Julia haar 111ste verjaardag. Ze werd toen de oudste inwoonster van Lier en de ganse Antwerpse provincie. Dat werd toen al gevierd met een groot feest, maar zaterdag, zo’n drie maanden later, was het opnieuw feest in het Lierse Woonzorgcentrum Sint-Jozef. Coronaproof werd het glas geheven op de titel van oudste inwoonster van het land. Maar daarbij wil Julia nog niet stoppen.

“Nu wil ik voor de titel van oudste inwoonster van het land ooit gaan”, lacht de 111-jarige. Voorlopig staat die titel nog op naam van Joanne Turcksin uit Vlaams-Brabant. Zij werd 112 jaar en 186 dagen. Na het ontvangst door burgemeester Frank Boogaerts (N-VA), werd Julia letterlijk in de bloemetjes gezet door haar achterkleinkind. Daarna wachtten er nog grote verrassingen op haar.

Paling in't groen

Een rondrit in een Cadillac met open dak en een etentje in De Draaiboom. Op het menu? Paling in’t groen. “Omdat ze dat zo graag eet”, vertelt kleindochter Ilse Op de Beeck. “Ook de Cadillac was haar idee. Eerst wilde ze een grote feest met boerenpaarden. Omdat ze groot gebracht is op een boerderij. Maar dat lukte niet. Het was te moeilijk en dus niet mogelijk waardoor we kozen om met haar een ritje te maken door Lier.”

Door de huidige coronacrisis moesten de felicitaties vanop afstand gebeuren. “Jammer dat we door het ‘Chinees beestje’ dit feestje niet uitbundiger kunnen vieren”, klonk het bij de burgemeester. Maar het maakte het feest er niet minder op. “Ik zen heel content én gezond”, sprak Julia nog. “En dat is allemaal dankzij mijn dokter die ik niet meer kan missen. Ik ken hem al van sinds hij in zijn korte broek rondliep.”

Prachtigste moederkesdag

Kleindochter Ilse vult aan: “Ze vond het fantastisch. Het is ook het prachtigste moederkesdag die je kunt kennen.” Julia runde jarenlang een slagerij met haar man zaliger. Naast vier kinderen heeft de 111-jarige twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. “Het is de beste grootmoeder die je kan vinden. Ik heb mij eigen moeder (Julia’s dochter, red.) tien jaar geleden moeten afgeven en zij nam meteen die moederrol over.”

Kort voor corona verloor de oudste inwoonster van het land ook haar oudste zoon. Dat viel haar zwaar. Ook van de lockdown die er korte tijd op volgde wist ze heel hard. “We mochten er niet meer bij. Dat vond ze niet leuk. We zagen haar zo achteruit gaan”, herinnert Ilse zich. “We mochten wel Skypen of bellen maar ze ziet en hoort niet zo goed meer. Bovendien houdt ze ook wel van eens knuffels of zoenen. Gelukkig kregen we van de directie snel groen licht om haar alsnog te mogen bezoeken.”

Nieuwe afspraak

Na de viering maakte burgemeester Boogaerts al meteen een nieuw afspraak met Julia. Eén voor volgend jaar. Wanneer de 111-jarige niet enkel de oudste inwoner van het land zal zijn, maar ook nog eens de oudste inwoner ooit in België. “Nu ik al zo ver ben gekomen, ga ik nog een efforke doen”, besluit Julia.