Roemeense inbrekers krijgen 37 maanden cel voor inbraak in Telenetshops TVDZM

31 januari 2020

15u50 0 Lier Vier Roemenen zijn door de rechters in Mechelen veroordeeld voor de inbraken in een zevental Telenetshops in heel België. Ze kregen elk een celstraf van 37 maanden. Begin deze maand stonden de vier terecht. Volgens de openbaar aanklager werd er meer dan 285.000 euro buit gemaakt.

Het onderzoek naar de vier kwam in een stroomversnelling na een inbraak in een Telenetshop langs de Antwerpsestraat. Op de ANPR-camera’s werd toen een nummerplaat van de vluchtauto opgemerkt. Het ging om een huurwagen.

Via de verhuurder werd een van de verdachten geïdentificeerd, wat later volgden de andere drie verdachten. Ze werden opgepakt, er volgden huiszoekingen, ook in hun thuisland. “Er werden onder meer schoenen en een trainingspak gevonden dat te zien waren op de beelden van de inbraak”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom.

Dertien feiten

Op basis van de modus operandi in Lier werden er nog zes andere inbraken en evenveel inbraakpogingen in gelijkaardige telefoonwinkels. Telkens werd er Apple-producten gestolen. Die werden vervolgens verkocht in Brussel of in hun thuisland. Ze maakten zo ongeveer 287.000 euro buit gemaakt.

De feiten werden door de vier niet betwist. Volgens hun raadsmannen hebben ze spijt van hun daden. Er werd aan de zijde van de verdediging om een celstraf met uitstel gevraagd. Hier gingen de rechters niet op in. Ze veroordeelden hen uiteindelijk tot een celstraf van 37 maanden effectief.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten.