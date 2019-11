Rode Neuzen Reporter Fleur op bezoek bij TEJO: “Wat klein probleemt lijkt, kan grote impact hebben op jongere” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Fleur Vangossum

21 november 2019

Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-thema's op zich. In Lier neemt Fleur Vangossum (14) interviews af met mensen die iets voor Rode Neuzen Dag betekenen. Deze week sprak zij met Lut Arras, therapeute bij TEJO in Lier.

Afgelopen woensdag heb ik de kans gekregen om een gesprek aan te gaan met Lut Arras, de verantwoordelijke van het TEJO-huis gelegen in het Begijnhof in Lier. TEJO biedt in voor Vlaanderen gratis therapeutische hulpverlening aan aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Jongeren die te maken krijgen met problemen zoals pesten op school, problemen thuis en genderproblematiek kunnen er terecht. Zo een kortdurende therapie neemt ongeveer 20 sessies in en kan volledig annoniem. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. In Lier werken ze met maar liefst 14 vrijwilligers, allemaal gediplomeerde therapeuten.

De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Anonimiteit en vertrouwen

TEJO is opgestart in 2010 in Antwerpen door Ingrid De Jonghe, op hetzelfde ogenblik was Lut zelf een vzw JOVO opgestart voor jongeren waarvan één van de ouders levensbedreigend ziek is. In de eerste jaren van JOVO kreeg Lut ook geregeld telefoon van het CLB met de vraag of ze andere jongeren kon opvangen die nood hadden aan een gesprek wanneer de wachttijden bij de andere instanties veel te lang waren. In 2015 heeft ze dan ook de vraag gekregen om mee deel uit te maken van TEJO Vlaanderen.

TEJO staat vooral voor anonimiteit en vertrouwen, van iedere jongere die langskomt wordt een klein dossier aangemaakt enkel met de vermelding van de voornaam, geboortedatum en wat bijkomende informatie zoals de gezinssituatie en de school. Dit wordt bijgehouden voor de statistieken van TEJO Vlaanderen omdat ze hier soms ook wel wijzer uit worden en het een beter overzicht geeft van de noden voor de inmiddels reeds 15 TEJO-huizen die er zijn.

Wat klein probleemt lijkt, kan grote impact hebben op jongere

“De anonimiteit is zeer belangrijk”, vertelt Lut. “We lichten niemand in tenzij de persoon een bedreiging is voor zichzelf, bijvoorbeeld bij neiging tot zelfdoding. Ook wanneer er een bedreiging voor andere personen is, maar ook dan wordt de persoon ingelicht. Indien gewenst kunnen wij ook een gesprek aangaan met een derde zoals het CLB, de school of de ouders,… Maar enkel als de getroffen persoon hiermee instemt.”

“Wat dat nadien of voor een buitenstaander een klein probleem lijkt kan de jongere wel het gevoel geven dat het een groot probleem is. Daarom is vertrouwen zo belangrijk. De meeste personen komen een 5 à 6 keer op gesprek bij TEJO. Sommige personen moeten we ook doorverwijzen naar andere instanties als het bijvoorbeeld gaat over iemand die 18 geworden is en verplicht van zijn of haar ouders alleen moet gaan wonen. Uiteraard blijven we met hen in gesprek tot iemand van de andere diensten het verder opvolgt.”

Pesten

“Pesten op school is toch de grootste reden waarom jongeren langskomen, vroeger stopte dit aan de schoolpoort maar met al de verschillende sociale media gaat het pestgedrag door 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Pesten is ook niet leeftijdsgebonden, het gebeurt in alle leeftijdscategorieën”, vertelt Lut. “Om alles meer bespreekbaar te maken geven we op zaterdagvoormiddag een reeks van 6 sessies ‘rots- en watertraining’, voor onzekere jongeren en zij die met faalangst kampen. Hier worden ze in groepen verdeeld van gemiddeld 10 personen. Spelenderwijs en in oefeningen leren ze zichzelf te verweren tegen uitdagingen, pestgedrag maar ook diegene die agressief gedrag vertonen leren spelenderwijs hoe rustiger te reageren”, zo vertelt Lut.

Meer bespreekbaar maken

In de afgelopen 4 jaar hebben ze bij TEJO-Lier maar liefst 490 dossier geopend. Jammer genoeg neemt dit aantal steeds toe wat het toch best angstaanjagend maakt. Dankzij acties zoals Rode Neuzen Dag worden deze onderwerpen meer bespreekbaar en geraken steeds meer mensen het erover eens dat het belangrijk is om hierin te investeren.

Zit je zelf met vragen of heb je nood aan een gesprek neem dan zeker contact op met een TEJO huis in je buurt meer info kan je hier terugvinden.