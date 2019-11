Rode Neuzen Reporter Fleur (14) op zoek naar de roots van Rode Neuzen Dag Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Fleur Vangossum

15 november 2019

08u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 1 Lier Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. Vandaag brengt jongerenreporter Fleur Vangossum verslag uit over Rode Neuzen Dag over de langsgrenzen heen. Fleur ging op zoek naar de roots van Rode Neuzen Dag en sprak met de Amerikaanse Jennifer Lawrence -niet de actrice- over ‘Red Nose Day’ in de VS.

No matter where you live, it’s our responsibility and blessing to be able to support anyone in need Jennifer Lawrence

Met de woorden ‘No matter where you live, it’s our responsibility and blessing to be able to support anyone in need’ begin én eindig ik mijn interview met de Amerikaanse Jennifer Lawrence. Ik interviewde Jennifer omdat ik Rode Neuzen Dag in de kijker wilde zetten over de landsgrenzen heen. Jennifer is Amerikaanse en werkt voor het Belgische bedrijf Smart NV uit Kontich, dat educatieve spullen ontwerpt. De afgelopen week was zij in ons land voor een update van de laatste nieuwe ontwikkelingen. Dé kans voor mij om met een Amerikaanse te spreken over de problematiek en de noden rond Rode Neuzen Dag in de VS. Via mijn mama, die voor hetzelfde bedrijf werkt, kon ik een afspraak maken met haar.

Ik kwam heel veel te weten. Ook in Amerika zijn de Rode Neuzen een belangrijk onderwerp, in de eerste vier jaren van het project werd maar liefst 150 miljoen dollar ingezameld, wat een positieve impact heeft gehad op het leven van meer dan 16 miljoen kinderen. Comic Relief, het goede doel achter ‘Red Nose Day’, werd opgericht door Richard Curtis (bekroonde schrijver en regisseur van films zoals Love Actually en Four Weddings and a Funeral) als een manier om de kracht van entertainment te benutten om positieve verandering te stimuleren. De eerste ‘Red Nose Day’ vond plaats in 1988 in het Verenigd Koninkrijk en heeft sindsdien wereldwijd meer dan 1 miljard opgehaald. ‘Red Nose Day’ kwam in 2015 naar de VS om kinderarmoede te bestrijden. Opgehaald geld ondersteunt programma’s in Amerika en over de hele wereld die ervoor zorgen dat kinderen in nood veilig, gezond en goed opgeleid zijn. In het voorbije jaar werd er maar liefst 27 miljoen dollar ingezameld.

Meer informatie kan je hier vinden. “Hopelijk mag dit project wereldwijd nog verder uitgroeien tot een groot succes, hier in Minnesota dragen wij alvast ons steentje bij”, vertelde Jennifer tijdens het interview. Zelf is ze een grote voorstander van ‘Red Nose Day’.