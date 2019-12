Rik gaat voor de kick: schepen Verwaest zweeft als kerstman boven Zimmerplein en opent zo kerstmarkt Kristof De Cnodder

13 december 2019

21u13 0 Lier Als schepen van Evenementen moet je soms al eens iets speciaals doen om een event in je stad te promoten. Vraag maar aan Rik Verwaest. De N-VA’er opende vrijdagavond de Lierse kerstmarkt door - verkleed als kerstman - als eerste de zogenaamde Kerstride op het Zimmerplein uit te testen.

De Kerstride is een death ride die werd opgesteld op het Zimmerplein en daar zal blijven staan tot en met woensdag. Je vertrekt van op een veertien meter hoog platform vlak voor de Zimmertoren en komt enkele seconden later neer aan de Gevangenenpoort. Wie graag eens kriebels in zijn buik voelt kan zaterdag, zondag en woensdag voor drie euro de attractie uitproberen.

Schepen/kerstman Rik Verwaest ging vanavond als allereerste naar beneden. “Eigenlijk heb ik hoogtevrees”, bekende de man die over dik twee jaar burgemeester van Lier zal worden. “Maar goed, soms moet je je angsten overwinnen. Zeker als je op die manier een plaatselijk evenement in de kijker kan zetten.” Verwaest overleefde zijn stunt en verklaarde nadien de kerstmarkt – met meer dan honderd kraampjes op de Grote Markt en het Felix Timmermansplein - voor geopend. Nu maar hopen dat het weer dit weekend een beetje wil meezitten…