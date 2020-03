Reuzen trekken binnenkort opnieuw door de stad in Lierse Ommegang: “Met nieuwe reus én fabelachtig beest” Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

20u00 0 Lier In Lier maken ze zich klaar voor een nieuwe Ommegang. Vzw De Gezellen van ’t Groot Volk stelde zondag het programma voor aan het publiek in het Spuihuis en maakte ook bekend dat ze naast een nieuwe reus ook een nieuw fabelachtig beest zullen creëren. “Al gaan we hem nog geheim houden tot tijdens de Ommegang”, aldus voorzitter Luk Ceulemans van de Lierse VZW.

Na een succesvolle editie in 2015, die zo’n 25.000 bezoekers lokte, wordt de Lierse Ommegang in 2020 herhaald. In tegenstelling tot de vorige editie zal de binnenstad voor de Ommegang dit jaar worden verdeeld in vier zones. “Zij zullen allen de sfeer van een bepaalde periode uit de Lierse geschiedenis uitademen. Verder zal er in elk tijdvlak ook een spektakelstuk worden opgevoerd”, gaat Ceulemans verder.

Zo zal op de Grote Markt van Lier onder meer het Ros Beiaard staan en langs de Netelaan, het Begijnhof en op het Zimmerplein wordt er een groot reuzenmuseum worden opgebouwd. “Waar de bezoekers al onze Lierse reuzen beter leren kennen”, klinkt het nog. Met reus Sint-Gummarus breidt de Lierse reuzenfamilie dit jaar ook uit. Hij zal op 2 oktober worden geïntroduceerd.

In de twee andere zones zoals aan het ontmoetingscentrum ‘Den Bril’ wordt er teruggekeerd naar de eerste wereldoorlog en op het Felix Timmermansplein springt de organisatie dan weer dertig jaar in de toekomst. “Met kleine toneelvoorstellingen waarin de reuzen zullen worden vertolkt door onder meer Lucas Van den Eynde en Ann Pira”, zegt Ceulemans nog.

Nieuw fabeldier

Naast een nieuwe reus, gaat vzw De Gezellen van ’t Volk dit jaar ook een nieuw fantasie- en fabeldier maken. “De naam, het uitzicht en het materiaal zijn gekend maar dat houden we liever nog even voor ons”, aldus Ceulemans. “Pas tijdens de Ommegang zelf zal het dier voor het eerst te bewonderen zijn.”

De kostprijs voor het nieuw dier bedraagt 40.000 euro. Hiervoor gaat de vzw op zoek naar een veertigtal ondernemers in de regio. De eerste 5.000 euro kreeg devzw vandaag in ieder geval al uit handen van de Societé van de Schaepshoofden.

De Ommegang gaat dit jaar door tijdens het eerste weekend van oktober en start om 16.30 uur aan de Dungelhoeffsite. Vervolgens gaat de Ommegang via de Berlaarsestraat en de Vismarkt naar De Grote Markt, het Zimmerplein en de Begijnhofstraat. Van daaruit wordt er teruggekeerd naar de Dungelhoefsite.

Extra pijnders

De vzw zoekt momenteel nog wel enkele helpende handen. Het gaat om zogeheten ‘pijnders’. Mensen die de reuzen en het Ros Beiaard willen dragen tijdens de Ommegang. “In totaal zoeken we zo’n 108 mensen”, besluit Ceulemans. “Geïnteresseerden kunnen steeds mailen naar liersepijnders@gmail.com.”