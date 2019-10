Restauratie stadspompen weer stapje dichterbij Kristof De Cnodder

23 oktober 2019

Het gespecialiseerde architectenbureau Steenmeijer is begonnen met het opmaken van de restauratieplannen voor enkele historische stadspompen in het Lierse straatbeeld. Over een jaar zouden de beschermde monumenten helemaal opgeknapt moeten zijn.

Ooit telde Lier maar liefst 35 stadspompen. Daarvan blijven er nu nog zes over, waarvan er geen enkele meer echt functioneert. Een tijdje geleden besliste het Lierse stadsbestuur dat de pompen aan de Sint-Gummaruskerk (bouwjaar 1720), het begijnhof (geplaatst aan het einde van de 17de eeuw) en het Koningsplein in Koningshooikt (inhuldigingsjaar 1872) moesten worden gerestaureerd. In principe zal het schepencollege weldra ook het licht op groen zetten voor een opknapbeurt van de pomp aan de Vismarkt, want ook die is niet meer in de allerbeste staat.

Een ploeg van het intussen aangestelde architectenbureau Steenmeijer was vandaag op pad om de nodige vaststellingen en opmetingen te doen. “In de loop van 2020 wordt er gestart met de effectieve werkzaamheden”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “Er werd een budget van 90 000 euro ingeschreven voor deze klus. Een belangrijk gedeelte daarvan zullen we normaalgezien kunnen recupereren bij de Vlaamse overheid.”