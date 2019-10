Restauratie hek stadhuis duurt langer en kost meer dan voorzien Kristof De Cnodder

17u52 0 Lier De restauratie van het smeedijzeren hekwerk aan het historische stadhuis van Lier zal een drietal maanden langer duren dan oorspronkelijk voorzien. De klus blijkt technisch moeilijker dan verwacht en moet nu op een andere manier worden uitgevoerd. Dat brengt een meerkost van zowat 30 000 euro met zich mee.

Het hekwerk aan het stadhuis op de Lierse Grote Markt begon te verroesten en was dus toe aan een grondige restauratiebeurt. Een door de stad aangeduide specialist haalde het hek een week of twee geleden weg om het te herstellen in zijn atelier.

“Tijdens de restauratie kwam aan het licht dat het hek niet alleen bestaat uit smeedijzer, maar ook uit koperen verbindingsstukken. Die stukken moeten nu allemaal manueel worden weg gehaald en terug geplaatst”, legt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD) uit. “Deze manier van werken is arbeidsintensiever, maar garandeert tegelijk een beter resultaat.”

Gevolg is wel dat de restauratie zo’n 30 000 euro meer zal kosten. De totaalprijs bedraagt nu 110 000 euro. De Lierse gemeenteraad zal aanstaande maandag worden gevraagd om daar zijn goedkeuring over te geven. Verder zal het langer duren vooraleer het hekwerk terug op zijn vertrouwde plek zal komen te staan. De verwachting is dat de oplevering in februari volgend jaar zal gebeuren. Normaal was dat november van dit jaar geweest.