Restaurants In den Draaiboom en Het Looks slaan handen in mekaar voor tijdelijke afhaalservice: “Paar weken sluiten is echt geen optie” Kristof De Cnodder

13 maart 2020

17u53 214 Lier De Lierse restaurants In den Draaiboom en Het Looks slaan de komende weken de handen in mekaar. Zo lang de Belgische horecazaken in het kader van de coronacrisis geen mensen in hun zaal mogen ontvangen, gaan de twee concullega’s een gezamenlijke afhaaldienst runnen. Ook levering aan huis is mogelijk.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de verbruikszalen van alle horecazaken tot (minstens) 3 april te sluiten, betekent een klap voor heel wat mensen uit de sector. “In den Draaiboom is heel de maand februari dicht geweest wegens verbouwingen. Nu opnieuw wekenlang de deuren sluiten is echt geen optie. Dat zou wellicht de doodsteek betekenen voor mijn zaak”, zegt uitbater Kristof Delen. “Ik moest dus wel een alternatief bedenken voor de komende tijd.”

Korting

“Omdat voedsel afhalen wél nog is toegelaten, was het duidelijk dat ik ook op die kar moest proberen te springen”, legt Delen uit. “Op feestdagen hadden wij trouwens al een afhaalservice, maar nu wordt die service dus gevoelig uitgebreid. Overigens zal ook leveren aan huis tijdelijk tot de mogelijkheden behoren. Zeker voor onze oudere klanten kan dat interessant zijn.”

Anja Vlaeymans van bistro Het Looks stapt mee in het afhaal- en leververhaal. “Anja en ik kennen mekaar al lang en werkten op sommige vlakken al samen”, gaat Kristof Delen verder. “Het afhaalpunt voor Het Looks zal ook wel bij mij zijn. Anja en ik werken de volgende weken samen in de pas vernieuwde keuken van In den Draaiboom. We sleutelen momenteel allebei aan een aangepaste menukaart.”

Kristof Delen geeft verder nog mee dat wie zijn eigen potten meebrengt naar het afhaalpunt mag rekenen op een korting. “Anderen krijgen wegwerppotjes mee, maar we willen de milieubewuste optie aanmoedigen”, besluit de creatieve horecabaas. De keuken van In den Draaiboom/Het Looks zal in de komende weken dagelijks open zijn tussen 12 en 20 uur.