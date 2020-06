Renovatie stationsgebouw vooruit geschoven op de planning Kristof De Cnodder

27 juni 2020

14u13 0 Lier Het NMBS-station in Lier zal normaal tussen 2022 en 2024 grondig worden gerenoveerd. Dat antwoordde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van kamerlid en Liers mobiliteitsschepen Bert Wollants (N-VA). Eerder was gezegd dat de renovatie pas ten vroegste in 2025 was voorzien.

Dat er een opknapbeurt voor het Lierse stationsgebouw in de pijplijn zat, was al langer geweten. Maar over de timing bestond nogal wat onduidelijkheid. Vandaar dat Bert Wollants de bevoegde minister nog eens aan de tand voelde.

“Het is goed dat de werken worden vervroegd tegenover de initiële planning”, reageert Wollants. “Tegelijk is het wel jammer dat het dossier al zo lang op zich heeft laten wachten. Het station ligt veel Lierenaars nauw aan het hart en het is hoog tijd dat het in zijn oorspronkelijke glorie wordt hersteld. Ik ga de minister regelmatig aan de huidige timing herinneren.”

Het stationsgebouw dateert uit 1861 en was een ontwerp van de neoclassicistische architect Auguste Payen. Sinds 1955 is het station beschermd als erfgoed. Tijdens de geplande renovatie zal het gebouw ook energiezuiniger worden gemaakt.