Regenweer doet gezellen GrOOte Zondag afgelasten Wannes Vansina

06 oktober 2019

09u28

Geen GrOOte Zondag vandaag in Lier. De Gezellen van ’t Groot Volk beslisten deze ochtend met pijn in het hart om het evenement af te gelasten omwille van het slechte weer. Naar aanleiding van de federatiedag van de vzw Reuzen in Vlaanderen zouden reuzen vanuit heel Vlaanderen een bezoek brengen aan de stad, maar dat gaat dus niet door. “We hopen op beter weer voor de processie volgende zondag!”, aldus de Gezellen. De Sint-Gummarusprocessie start na de bedevaartmis om 10 uur.