Radiozender Joe trakteert Maria (84) op verrassingsconcert Gunther Neefs

14 november 2019

Maria Moons (84) uit Koningshooikt begon haar dag op een wel erg speciale manier. Totaal onverwacht stond zanger Gunther Neefs vanochtend voor haar deur om een huiskamerconcert te verzorgen. Maria’s dochter Tineke en radiozender Joe bleken achter de stunt te zitten.

Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx organiseren in november tijdens hun ochtendshow de actie ‘Schatten voor Altijd’. Het presentatorsduo helpt luisteraars mee om hun ouders op een speciale manier in de watten te leggen. Tineke Campi uit Koningshooikt vatte het idee op om Gunther Neefs bij haar moeder thuis te laten optreden en Joe hielp de plannen te concretiseren.

“Mijn moeder was vroeger zot van Louis Neefs en nu van diens zoon Gunther”, legt Tineke uit. “Daarom leek een privé-concert ons wel leuk.” Moeder Maria genoot in elk geval met volle teugen, net als Gunther Neefs trouwens. De Mechelse zanger bracht zijn eigen bekende nummer ‘Ik blijf bij jou’ en coverde ‘Maria, Maria, ik hou van jou’ van Raymond Van Het Groenewoud. Na het mini-optreden stond Maria er op dat Gunther Neefs nog even bleef, iets waar de artiest met plezier op in ging. “Ik ben hier heel blij mee”, glunderde Maria.