Raadkamer verlengt aanhouding van dertiger die ‘thunderflash’ gooit naar politiekantoor Tim Van der Zeypen

17 juni 2020

15u25 0 Lier De 32-jarige man uit Lier, die vorige week vrijdag met een voetzoeker naar het politiekantoor gooide, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist. De man zou kampen met psychische problemen.

Vrijdagnamiddag werden de buurtbewoners van het Paradeplein, alsook de politie van Lier zelf, opgeschrikt door een enorme luide knal. Die ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. De knal was afkomstig van een voetzoeker. Die werd door de 32-jarige naar het politiekantoor gegooid. Inmiddels is ook gebleken dat de dertiger een thunderflash of een zogeheten stuntgranaat gebruikte. De granaat is niet dodelijk, maar wordt veelal gebruikt door het leger om ontploffingen te ensceneren of om de vijand te desoriënteren.

Bij het incident liep één agent oorsuizingen op. Hij is enkele dagen werkonbekwaam. Na het incident werd op basis van camerabeelden en de verklaringen van getuigen een 32-jarige verdachte ingerekend. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Naar verluidt zou de man kampen met psychische problemen. Er wordt nu gezocht naar een behandeling. De man zou hebben gehandeld uit frustratie na een eerdere huiszoeking in een ander dossier. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet.