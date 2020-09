PVDA organiseert Pak de Poen-fietsroute van 28 kilometer langs ‘lokale rijken’ Tim Van Der Zeypen

13 september 2020

10u55 0 Lier Een tiental sympathisanten en leden van de PVDA afdelingen van Lier, Duffel en Nijlen hebben zaterdag deelgenomen aan een ‘Pak de Poen fietsroute’. Hiermee wilden ze de door de PVDA gelanceerde coronataks op miljonairs in de picture zetten.



“Die eenmalige belasting van vijf procent voor elke rijke Belg met een vermogen van drie miljoen euro zou zo’n vijftien miljard euro opleveren. Dat geld zou op zijn beurt onder meer kunnen worden geïnvesteerd in de zorgsector”, legt Mieke Van Overtveldt van de PVDA uit.

Zaterdag werd er langsgereden bij vier lokale rijken en werd er daar gestopt om door de partij wat meer uitleg te geven. Dat gebeurde onder meer bij de Standaard Boekenhandel, Argenta, busbouwer Van Hool in Koningshooikt, Aluminiumbedrijf Aleris in Duffel en bij woonzorgcentrum De Peerle in Duffel.

Alles gebeurde in coronaproof omstandigheden. “We hadden mensen ingezet om hiervoor te zorgen en zelfs een versterker voorzien zodat we op afstand konden blijven en iedereen het toch nog goed zou verstaan”, besluit Van Overtveldt.

Zaterdag werd er gestart aan het station van Lier en geëindigd aan de Zimmertoren. In totaal legden de deelnemers een afstand af van 28 kilometer.