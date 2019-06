Provincie lanceert nieuwe fietsroute langs Jutse Plassen Kristof De Cnodder

04 juni 2019

19u21 3 Lier De provincie Antwerpen lanceert een nieuwe bewegwijzerde fietsroute met als centrale thema de Jutse Plassen, een waterbufferingszone in Koningshooikt. De dertig kilometer lange tocht passeert langs Koningshooikt, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw Waver.

Veleau is de verzamelnaam van enkele provinciale fietsroutes langs idyllische plekjes in de buurt van water. Aan het bestaande aanbod wordt nu een tocht toegevoegd die vertrekt aan de Jutse Plassen en daarna langs de Itterbeek, de Nete, de Goorbosbeek en de Dorpsbeek komt.

Het parcours is – net als alle andere Veleau routes – gratis te downloaden via veleau.routeyou.com. Wie wil kan het traject ook volgen via zijn smartphone. Op die manier krijg je bovendien allerhande interessante weetjes mee.