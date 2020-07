Provincie gaat schadelijke stierkikkers vangen aan Fort van Lier Kristof De Cnodder

15 juli 2020

15u24 2 Lier De provincie Antwerpen gaat aan het Fort van Lier fuiken plaatsen om Amerikaanse stierkikkers te vangen. Deze invasieve diersoort – ook bekend als brulkikker – kan grote schade toebrengen aan de inheemse fauna en flora.

De provincie doet mee aan een Europees project dat de strijd aanbindt tegen de verdere verspreiding van stierkikkers. In dat kader werden de plaatsen in kaart gebracht waar het voor privévijvers geïmporteerde amfibie al is opgedoken in het wild. DNA-onderzoek wees uit dat de waters rond het Fort van Lier werden ingepalmd als broedplaats. De provincie gaat de stierkikkers nu dus proberen te vangen in fuiken om ze vervolgens te verwijderen.

Overigens werd een tijdje geleden ook vastgesteld dat er blauwalgen – schadelijke eencelligen - zaten in het water rond het Fort van Lier. Daardoor is het al even verboden om er te vissen. Het is nu wachten tot de blauwalgen vanzelf weer verdwijnen. Eerstdaags wordt het water opnieuw onderzocht.