Projectontwikkelaar geeft toelichting bij geplande verkavelingsaanvraag Beyerse Velden Kristof De Cnodder

10 januari 2020

Lier Projectontwikkelaar Paliris is bezig met de voorbereiding van een nieuwe vergunningsaanvraag voor de verkaveling Beyerse Velden in Lier. In 2016 werd een eerste aanvraag door de stad afgewezen omdat men vreesde voor problemen met de waterhuishouding. Paliris maakt zich sterk dat men nu oplossingen heeft voor die problematiek en zal maandag toelichting geven tijdens een bewonersvergadering.

Er zijn al langer plannen om een in woonzone gelegen stuk weiland achter de Nieuwpoortstraat te gaan verkavelen. Drie jaar geleden deed projectontwikkelaar Paliris al een aanvraag voor de Beyerse Velden, een verkaveling die 57 wooneenheden (waarvan 49 appartementen) zou gaan tellen. Dat stuitte op veel protest in de buurt. In een door 165 mensen ondertekende petitie werd onder andere gesteld dat de buren vreesden voor problemen met de waterhuishouding. Uiteindelijk volgde het Lierse stadsbestuur die redenering en werd er geen vergunning afgeleverd.

Inmiddels heeft Paliris de oorspronkelijke plannen herbekeken. De grote lijnen blijven behouden, maar op het vlak van waterbeheer zijn er aanpassingen voorzien. De concrete details zal Paliris op maandag 13 januari toelichten aan de omwonenden. Die zijn vanaf 20 uur welkom in de cafetaria van stedelijke sporthal De Komeet (in de Eeuwfeestlaan). Tijdens de bewonersvergadering hoopt Paliris de ongerustheid die er in 2016 in de omgeving heerste te kunnen wegnemen.