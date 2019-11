Proefopstelling Antwerpsesteenweg veroorzaakt extra files: “Verwachten beterschap eens alles klaar is” Kristof De Cnodder

25 november 2019



Wie dezer dagen op de Antwerpsesteenweg moet zijn, dient rekening te houden met serieuze files richting Lier centrum. Sinds het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vorige week begon met de opbouw van een nieuwe proefopstelling is de doorstroming er niet vlotter op geworden. “Eens de opstelling helemaal klaar is, verwachten we beterschap”, zegt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

AWV wil de Antwerpsesteenweg veiliger inrichten en dokterde daarom een proefopstelling met zogenaamde keerlussen uit. Concreet wordt onder andere de ‘ongevalgevoelige’ doorsteek van de N10 nabij de Guido Gezellelaan en de Colruyt-vestiging afgesloten. Verder worden de doorsteken aan Plaslaar en bedrijvencentrum Duwijck ingericht als keerlussen. Aan Plaslaar zal je dan kunnen keren in de richting van Boechout, aan Duwijck in de richting van Lier centrum.

Vorige week begon AWV met het inrichten van de proefopstelling, maar dat bracht al aardig wat fileleed met zich mee. Zo circuleert er op Facebook een filmpje waarin is te zien hoe er afgelopen zaterdag een rij auto’s stond tot op de grens met Boechout.

“Het grote probleem is dat de keerlus ter hoogte van Plaslaar nog niet klaar is. Daardoor moeten auto’s die nu willen draaien, doorrijden tot aan de verkeerslichten aan de ring”, legt schepen Bert Wollants uit. “Maar die lichten springen natuurlijk regelmatig op rood, waardoor de wachttijden oplopen. Eind deze week zou de proefopstelling helemaal klaar moeten zijn en de verwachting is dat alles nadien vlotter zal verlopen. Verder is het zo dat Opnieuw & Co afgelopen zaterdag een speciale actie deed en dus extra volk naar de Antwerpsesteenweg lokte.”

De proefopstelling zal na een half jaar door de betrokken overheden worden geëvalueerd. Als die evaluatie positief uitdraait kunnen de aanpassingen een definitief karakter krijgen.