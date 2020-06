Proefopstelling Antwerpsesteenweg op twee plaatsen aangepast Kristof De Cnodder

24 juni 2020

19u58 0 Lier Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd aan de proefopstelling op de Antwerpsesteenweg in Lier. De chicane ter hoogte van het kruispunt met Plaslaar werd weg gehaald en aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan werd een bijkomend opstelvak getekend.

De definitieve evaluatie van de proefopstelling op de N10 is uitgesteld naar eind dit jaar, maar dat wil niet zeggen dat er tussendoor geen bijsturingen meer gebeuren. Vandaag waren arbeiders van AWV volop in de weer op twee plaatsen op de Antwerpsesteenweg.

“AWV heeft ons laten weten dat men de chicane nabij het kruispunt met Plaslaar ging weg halen”, vertelt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Die chicane werd in eerste instantie aangelegd om lijnbussen aan de nabijgelegen bushaven de kans te geven makkelijker terug in te voegen. Maar inmiddels werd besloten dat de bussen gewoon moeten stoppen op de rijbaan om passagiers in en uit te laten stappen. De chicane werd zo overbodig.”

Aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan besloot AWV dan weer om een extra opstelvak op de N10 te tekenen. “Voor wie uit de wijk Zevenbergen komt wordt het zo makkelijker om de Antwerpsesteenweg op te draaien”, legt schepen Wollants uit. “Automobilisten die uit de Guido Gezellelaan komen kunnen zich nu even achter het bestaande zebrapad en fietspad opstellen. Zo krijgen ze een beter zicht op het kruispunt, wat uiteraard veiliger is.”