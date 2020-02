Proefopstelling Antwerpsesteenweg blijft beroeren: “Nieuw overleg met AWV komt te laat” Raadslid Taelman zwaait met 38 handtekeningen van misnoegde handelaars langs gewestweg Kristof De Cnodder

18 februari 2020

10u27 3 Lier Op 30 maart zit de stad Lier opnieuw samen met het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de proefopstelling op de Antwerpsesteenweg te bespreken. “Te laat”, vindt oppositieraadslid Marcel Taelman (Hart voor de Burger), die zwaait met 38 handtekeningen van misnoegde handelaars langs de gewestweg. Volgens bevoegd schepen Wollants is vroeger overleg praktisch onmogelijk.

Half november zette wegbeheerder AWV een proefopstelling uit die het verkeer op de Antwerpsesteenweg vlotter en veiliger zou moeten maken. Na zes maanden wordt de opstelling geëvalueerd en bij een positieve evaluatie kan ze een definitief karakter krijgen. In de praktijk blijkt de gewijzigde situatie toch ook haar nadelen te hebben. Onder andere de verkeersdoorstroming blijkt minder vlot te verlopen dan verhoopt.

Geen ovonde

Marcel Taelman bracht de kwestie nog eens naar voren tijdens de jongste gemeenteraadszitting. Taelman kwam op de proppen met de handtekeningen van 38 misnoegde handelaars die een snelle bijsturing van de proefopstelling vragen. “Het is duidelijk dat de huidige opstelling niet naar behoren werkt. Waarom dus nog wachten om drastisch bij te sturen? De stad zou die boodschap meteen moeten overbrengen aan AWV”, aldus Taelman. Schepen van mobiliteit Bert Wollants (N-VA) stipte aan dat er op 30 maart nieuw overleg is gepland, maar dat vond Marcel Taelman te laat: “Nog eens zes weken wachten is uit den boze.”

“Bij het voorziene overleg zijn naast AWV en de stad Lier ook De Lijn, het Minder Hinder Platform en buurgemeente Boechout betrokken. 30 maart is de eerste beschikbare datum waarop we alle betrokken partijen samen aan tafel krijgen”, liet schepen Wollants aan raadslid Taelman weten. “Ik wil er trouwens op wijzen dat er in de voorbije maanden al verschillende aanpassingen zijn gebeurd. Dat er nog bijkomende aanpassingen nodig zijn, is duidelijk. Die boodschap zullen we zeker aan AWV meegeven. Wat ik trouwens zeker níet zal meenemen naar de vergadering is het plan dat u eerder lanceerde om een ovonde te creëren ter hoogte van de Colruyt. Specialisten ter zake hebben dat idee al eens bekeken en kwamen tot de conclusie dat dit alleen maar negatieve gevolgen zou hebben voor de doorstroming.”