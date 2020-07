Proef van streekproducten tijdens 34 kilometer lange fietstocht in en rond Lier Kristof De Cnodder

22 juli 2020

13u02 0 Lier Fietsliefhebbers kunnen tot en met 1 november deelnemen aan de fietstocht ‘Paardenmelk, plukfruit en gin’, met start en aankomst op het Leopoldplein in Lier. De tocht, die wordt georganiseerd door Pedale Locale, is 34 kilometer lang.

Pedale Locale stippelde op verschillende plaatsen in Vlaanderen gegidste fietstochten uit op ‘den buiten’ waarbij tussendoor kan worden geproefd van lokale producten. Ook in en rond Lier kan u met Pedale Locale op pad. De route loopt van het Leopoldplein over het stadscentrum naar paardenmelkerij Brabanderhof, waar u een glaasje melk en een likeur krijgt voorgeschoteld. Vervolgens gaat het naar plukboerderij VremdVeld in buurdorp Vremde. Daar is een picknick voorzien. Nog wat verderop in Vremde wordt halt gehouden bij boerderij Strange Donkey Gin, waar men zelf gin stookt. Uiteraard is er ook hier een proefmoment. De tocht eindigt op het Leopoldplein.

Op zondagen 26 juli, 9, 16, en 30 augustus, 13 en 27 september, 11 en 25 oktober en 1 november kan u deelnemen aan de fietstocht. Er wordt in groep vertrokken om 10 uur. De aankomst is gapland rond 15 uur. De deelnameprijs bedraagt 58 euro per persoon. Meer info en inschrijven op www.pedale-locale.be.