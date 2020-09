Procureur vordert veertig maanden voor verkrachting zwakbegaafde vrouw Wannes Vansina

03 september 2020

12u49 0 Lier 40 maanden cel. Dat vorderde de Mechelse procureur donderdag tegen een 26-jarige Lierenaar voor de verkrachting van een zwakbegaafde stadsgenote.

De feiten dateren van 18 september 2018. Volgens de procureur sprak het veel oudere slachtoffer beklaagde aan op de vesten omdat ze de weg kwijt was. “Hij nam haar mee naar het leegstaande huis van zijn nonkel, bracht zijn neefje weg en verkrachtte haar in de zetel. Op weg naar huis belde de vrouw, die zich gedraagt als een 10-jarige, haar psychologe”, schetste ze de feiten. “Dat er wederzijdse toestemming was, is volgens mij compleet ongeloofwaardig.”

Volgens beklaagde, die een blanco strafregister kan voorleggen, en zijn advocaat was er geen sprake van verkrachting. De laatste verwees naar zes eerdere aanklachten van het slachtoffer, van wie drie daders werden geïdentificeerd, maar slechts een werd veroordeeld voor verkrachting (tot een gevangenisstraf met uitstel). “Het is iemand die moeilijk nee kan zeggen en op zoek is naar aandacht van mannen.” Hij insinueerde dat ze boos was omdat de seks niet goed was.

De burgerlijke partij kwam niet opdagen. Uitspraak op 1 oktober.