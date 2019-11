Probatie-opschorting voor tiener die met mes naar begeleider zwaaide TVDZM

01 november 2019

12u25 0

De rechter in Mechelen heeft een negentienjarige uit Lier schuldig bevonden aan het bezit van een mes. De jongeman kreeg voorlopig nog geen straf. Rechter Goedele Van den Brande veroordeelde hem tot een opschorting van straf gekoppeld aan probatie-voorwaarden. De feiten waarvoor hij werd schuldig bevonden dateren van vorig jaar. Hij zou toen volgens het parket een van zijn begeleiders van het internaat waar hij verbleef, hebben bedreigd met een mes. Naast verboden wapenbezit, moest hij zich dus ook nog verantwoorden voor bedreigingen. De bedreigingen werden betwist, het bezit van mes niet. “Ik stond enkel met het mes in mijn handen, in het deurgat van mijn kamer maar ik heb niemand bedreigd”, klonk het vorige maand. De rechtbank volgde de jongeman zijn verdediging en sprak hem uiteindelijk vrij voor bedreiging.