Primeur voor provincie Antwerpen: zeldzame kammetjesstekelzwam gespot in Nazarethdreef Kristof De Cnodder

07 november 2019

15u53 1 Lier Tijdens een herfstwandeling stootte een lid van Natuurpunt in de Lierse Nazarethdreef op een wel erg bijzondere vondst. Op een dood stuk hout in een gracht ontdekte de natuurliefhebber een uiterst zeldzame kammetjesstekelzwam. “Voor de provincie Antwerpen is dit een primeur”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt.

Had u al ooit gehoord van de kammetjesstekelzwam? Indien niet, dan hoeft u zich niet te schamen, want het gaat om een paddenstoelensoort die in onze contreien amper voorkomt. In de provincie Antwerpen was de kammetjesstekelzwam – die met zijn mooie vorm niet zou misstaan in een tropisch koraalrif – tot voor kort zelfs nooit gespot. Het was Natuurpunter Joeri Belis die met de primeur ging lopen.

“Dit is echt een hele bijzondere vondst”, benadrukt Wim Veraghtert, specialist ter zake van Natuurpunt. “Voordien was de kammetjesstekelzwam op een zestal andere plaatsen in Vlaanderen en Brussel opgemerkt, maar dus nooit eerder in het Antwerpse. De zwam komt over heel West-Europa voor, maar is overal zeldzaam.”

Via de wind zijn de microscopisch kleine sporen van de kammetjesstekelzwam nu dus in Lier beland. Mogelijk kwamen ze overwaaien vanuit Nederland, waar de paddenstoelensoort in kwestie sinds enkele jaren aan een opmars bezig is. De sporen vielen op een stukje dode beuk in de Nazarethdreef en dat bleek een prima voedingsbodem. “Zo lang het niet te droog en te koud wordt, zal de zwam nog een tijdje kunnen blijven groeien”, geeft Wim Veraghtert aan. “De kans dat hij volgend jaar opnieuw zal verschijnen op de zelfde plaats is trouwens ook reëel.”