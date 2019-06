Primeur voor Koningshooikt: Café ‘t Lammeke opent beach bar Kristof De Cnodder

28 juni 2019

Café ’t Lammeke in Koningshooikt opent morgen in de bijhorende tuin een beach bar, een Hooiktse primeur. Uitbaatster Mieke Dieltjens liet speciaal een paar ton zand aanrukken om een strandgevoel te creëren. “We hopen op deze manier ook eens een ander publiek aan te trekken”, aldus de cafébazin.

Lier-centrum telt dit jaar geen enkele beach bar, maar in deelgemeente Koningshooikt zal u deze zomer wél met uw tenen in het zand een drankje kunnen nuttigen. Café ’t Lammeke, aan de Liersebaan, probeert het strand- en vakantiegevoel naar het dorp te brengen. “Eind 2015 nam ik ’t Lammeke over en nu was het moment daar om eens iets speciaals te doen”, vertelt Mieke Dieltjens. “De afgelopen dagen richtten we naast het café een eigen ‘strand’ in, op de plaats waar een petanquebaan lag.”

De beach bar wordt een tijdelijke aanvulling op het normale aanbod van ’t Lammeke. “Met dit initiatief hopen we extra klanten te lokken. De mensen zullen buiten in een ontspannen sfeer kunnen genieten van zuiders tapa’s, cocktails en andere drankjes. Het is trouwens niet de bedoeling dat we echte beach party’s gaan organiseren. Op de achtergrond spelen we wel muziek, maar zeker niet te luid. Als het weer een beetje mee zit, blijft de zomerbar staan tot half september.”

Beach bar ’t Lammeke zal enkel open zijn op vrijdag, zaterdag en zondag.