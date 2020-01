Prille twintigers staan terecht voor inbraak in drank- en snoepautomaat TVDZM

09 januari 2020

12u00 0 Lier Het parket heeft vandaag celstraffen gevorderd van acht maanden met uitstel tot tien maanden effectief tegen twee prille twintigers. Die stonden terecht voor een inbraak in een drank- en snoepautomaat in Lier.

De feiten dateren van maart 2019. Omstreeks 3.00 uur werd het hangslot van de automaat geforceerd en de automaat vervolgens leeggeroofd. Via een signalement kon de politie al vrij snel een verdacht arresteren. Het ging om de 22-jarige Brian D.R.

De twintiger was in het bezit van de buit en inbrekersmateriaal. Na zijn arrestatie kon de politie twee andere verdachten identificeren. Een van hen was minderjarig, de andere was de 21-jarige Lukas M. De twee kompanen gaven volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens de meest juiste uitleg over de feiten.

“Ze verklaarden onder meer dat de 22-jarige het brein was van de operatie en zij enkel op uitkijk hebben gestaan”, aldus de aanklaagster. “De 22-jarige zelf ontkende dat en schoof de schuld in de schoenen van de twee anderen.” Tegen D.R. werd vandaag een celstraf gevorderd van tien maanden effectief.

“Omwille van het strafregister dat hij ondanks zijn jeugdige leeftijd al heeft opgebouwd”, besloot Claessens. De 21-jarige M. riskeert dan weer een celstraf van acht maanden met uitstel. De feiten werden niet betwist. Beide twintigers vroegen een straf met probatie-uitstel.

De eigenaar van de automaat stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van net geen 350 euro. Vonnis in de zaak op 5 februari.