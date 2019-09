Potentiële huurders begijnhofwoning welkom op infoavond Kristof De Cnodder

24 september 2019

15u43 2 Lier Wie interesse heeft om een huisje te huren in het Lierse begijnhof is op woensdag 25 september welkom op een door de stad georganiseerde infovergadering. In de komende vijf jaar zullen in verschillende fases 45 begijnhofwoningen grondig worden gerestaureerd en (opnieuw) worden aangeboden op de huurmarkt. Zeven panden zijn al opgeknapt en worden vanaf oktober verhuurd.

De plannen voor de restauratie van het begijnhof – dat op de lijst staat van Unesco Werelderfgoed – zijn al langer bekend. De stad Lier neemt het project in handen, met financiële steun van de Vlaamse regering. “In een pre-fase werden al zeven woningen in de Symforosastraat gerestaureerd”, zegt Liers schepen van Patrimonium en Wonen Marleen Vanderpoorten (Open VLD). “Vanaf oktober kunnen ze opnieuw in gebruik worden genomen.”

Wie nu of in een latere fase wil huren in het begijnhof kan woensdagavond extra info inwinnen en zich inschrijven op een geïnteresseerdenlijst. “De oorspronkelijke huurders – die tijdens de werkzaamheden elders onderdak moeten zoeken - krijgen voorrang”, gaat schepen Vanderpoorten verder. “Maar niet iedereen zal van die voorrang gebruik maken. Er zijn bijvoorbeeld oudere mensen die ineens verhuizen naar een rust- en verzorgingstehuis.”

Het ziet er dus naar uit dat er plaats zal zijn voor potentiële nieuwkomers in het begijnhof. De toekenning van de huizen die vrij komen, gebeurt via lottrekking. De huurprijs wordt bepaald door de zogenaamde Huurcalculator van de federale overheid. “Tijdens Open Monumentendag konden de gerestaureerde woonsten al eens worden bezichtigd en toen voelden we dat er veel interesse is”, besluit Marleen Vanderpoorten.

Het infomoment begint woensdagavond om 19.30 uur. Plaats van afspraak is de Wezenkapel in het begijnhof (tegenover de begijnhofkerk). Meer info opvragen kan ook via vastgoedbeheer@lier.be