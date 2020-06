Pop-up terrassenzone Stadshaven lokt al meteen tientallen nieuwsgierigen naar evenementenweide Kristof De Cnodder

19 juni 2020

18u19 0 Lier De kop is er af voor Stadshaven, de tijdelijke terrassenzone aan het Lierse stadspark. De vijf deelnemende uitbaters zwaaiden vanmiddag voor het eerst de luiken van hun horecacontainers open en mochten in de eerste uren al meteen enkele tientallen nieuwsgierigen begroeten.

Zoals bekend gaf het Lierse stadsbestuur de lokale horeca-uitbaters in deze coronatijd de gelegenheid om met hun terras een groter deel van het openbaar domein in te nemen. Voor zij die vlak bij hun zaak geen ruimte hebben om uit te breiden, werd een pop-up terrassenzone voorzien op de stedelijke evenementenweide.

’t Kafaat, Petit Cuistot, De Comeet, Bar Estivo en Tørst maakten van dat aanbod gebruik en vlogen er vandaag in. Samen zorgden de betrokken zaakvoerders voor een sobere, maar toch gezellige inrichting van het terrein. Extra pluspunt is dat op de sowieso al charmante locatie aan het water een zee van ruimte is voor social distancing. Iets in ons zegt dat in de komende (warme) dagen heel wat Lierenaars eens zullen ‘aanmeren’ in de Stadshaven…