Pop-up Donuttello brengt 25 verschillende soorten donuts naar Lier Kristof De Cnodder

20 december 2019

18u09 16 Lier In de Eikelstraat in Lier heeft donutketen Donuttello vandaag een pop-up winkel geopend in een pand waar vroeger een kebabzaak was. Tot eind februari kan u er terecht voor 25 verschillende soorten donuts.

Donuttello – een firma die twee en een half jaar geleden werd opgericht - heeft vaste vestigingen in Antwerpen, Mechelen en het Waasland Shopping Center. Recent werd in Heist-op-den-Berg nog een pop-up geopend en sinds vandaag is er dus ook een tijdelijke winkel in Lier. Die blijft open tot eind februari.

“Onze pop-up in Heist is een enorm succes”, vertelt Maxim Daems, die samen met zijn broer Laurence zaakvoerder is van Donuttello. “Nu deed er zich ook in Lier een opportuniteit voor en daar sprongen we graag op. We wonen zelf in de buurt en onze grootmoeder had vroeger een café in de stad. Hopelijk kunnen we hier eveneens voet aan de grond krijgen. Het is trouwens onze bedoeling om in 2020 elke maand een pop-up te openen in een andere Vlaamse gemeente. Op die manier willen we onze merkbekendheid vergroten. Later kunnen we dan nog bekijken of en waar er bijkomende vaste verkooppunten komen.”

De donuts van Donuttello worden gemaakt in één centrale bakkerij in Antwerpen, van waaruit ze naar de verschillende winkels worden vervoerd. In die bakkerij worden maar liefst 25 verschillende soorten donuts geproduceerd. “En daar komen altijd maar varianten bij. Constant proberen we nieuwe dingen uit. Kwestie van voor de nodige afwisseling te kunnen blijven zorgen”, besluit Maxim Daems.

Wie benieuwd is naar het assortiment van Donuttello kan in Lier elke werkdag komen proeven tussen 10 en 18 uur en op zaterdag tussen 8 en 18 uur. Meer info op www.donuttello.com