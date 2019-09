Politie vindt kinderporno op pc van veertiger nadat die zelf klacht gaat indienen voor afpersing TVDZM

12 september 2019

14u50 0 Lier Een 43-jarige man uit Lier heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor het bezit van kinderporno. De veertiger liep tegen de lamp nadat hij in 2016 naar de politie stapte omdat hij zelf werd afgeperst. Volgens de verdediging gaat het niet om een pedofiel, het parket eiste een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel.

Het was een klant van een gokkantoor in Vilvoorde, waar de 43-jarige beklaagde ook zelf ging gokken, dat hem in 2016 begon af te persen. Nadat hij uit vrees voor erger naar het politiekantoor was gestapt om klacht in te dienen tegen de afperser, werd de computer van de veertiger doorzocht. “Er werd kinderporno aangetroffen”, luidde het in de vordering van openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Ook onrustwekkend was het feit dat er enkele chatberichten met vijftien- en zestienjarigen werden aangetroffen.”

Het paket eiste vandaag een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel alsook een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Zijn advocaat vroeg om een probatie-opschorting. “Het gaat hier niet om een pedofiel”, zei advocaat Boris Reynaerts. “De man gaat niet zelf op zoek naar kinderporno of spontaan te chatten met minderjarigen. Iets wat duidelijk is geworden in het onderzoek en door de vaststellingen van de psychiaters.” De man zelf gaf toe dat hij verkeerd was en een fout heeft gemaakt. “Iets wat ik in de toekomst niet meer ga doen”, besloot hijzelf.

Vonnis binnen de maand.