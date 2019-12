Politie vindt halve kilo marihuana bij huiszoeking Kristof De Cnodder

17 december 2019

15u35 4 Lier Bij een huiszoeking in Lier heeft de lokale politie zaterdagnacht een halve kilogram marihuana gevonden. De huiszoeking kaderde in een drugsonderzoek dat al langer liep.

Naast marihuana trof de politie in de doorzochte woning ook een som cash geld, een aantal gsm-toestellen en enkele andere verkoopsattributen aan. Al die zaken werden in beslag genomen. Verder arresteerde de politie in het huis een persoon die wordt verdacht van drugshandel. De verdachte, een 36-jarige man, werd maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Deze besliste om de Lierenaar verder aan te houden.