Politie vindt alarmpistool in handschoenenkastje na ongeval TVDZM

21 mei 2019

10u50 0 Lier Het openbaar minsterie in Mechelen heeft dinsdagochtend een celstraf geëist van tien maanden effectief tegen Dennis T. uit Lier. De Lierenaar was in het bezit van een alarmpistool. Dat werd aangetroffen in het handschoenenkastje van zijn wagen na een ongeval. “Hij was ook onder invloed van drugs. Volgens getuigen gooide hij na het ongeval ook nog een hoeveel drugs weg in het struikgewas”, klonk het bij het OM.

Eind juli 2018 raakte de man betrokken bij een ongeval in Lier. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen naast de GHB en amfetamine in het struikgewas ook nog het vuurwapen aan. De man onderging een drugstest en die was positief. Over de aangetroffen drugs verklaarde hij meteen dat ze niet van hem waren. Over het alarmpistool ging hij over tot bekentenissen. “Dat is wel van mij”, klonk het. “Maar ik werd achtervolgd door een Antwerpse bende. Hiervoor zijn al meldingen gemaakt bij de politie.” Nog volgens zijn verklaringen voelde hij zich dus niet langer meer veilig en nam hij het alarmpistool overal mee naartoe. “Bij vrienden werden er al auto’s in brand gestoken, bij familie vond er een homejacking plaats”, klonk het nog.

La Rocca

De bewuste dag van het ongeval zou de man net van dancing La Rocca zijn gekomen en dacht hij te worden achterna gezeten door leden van de bende. “Ik heb geprobeerd om de wagen af te schudden, maar dat lukte niet, waardoor ik crashte”, zei de man. Het OM vorderde vandaag een celstraf van tien maanden effectief. Onder meer omdat hij op zitting opnieuw positief testte op het gebruik van cocaïne. “Een gemiste kans om probatie-uitstel te vragen”, vulde het OM aan. Die vorderde tot slot ook nog een geldboete van 1.000 euro. Een vonnis volgt op 17 juni.