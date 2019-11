Politie verspreidt camerabeelden na inbrakenplaag in Lierse woonwijk Tim Van der Zeypen

04 november 2019

16u00 14 Lier De politie van Lier heeft camerabeelden verspreid van een inbraak in Koningshooikt. Het doet dat na een recente inbrakenplaag afgelopen weekend. Op amper drie dagen tijd werd er toen ingebroken op negentien plaatsen. “Alle tips zijn welkom”, luidt het bij de politie.

“Wij voelen ons echt niet meer veilig”, klonk het afgelopen weekend bij verschillende inwoners van de Herenboslaan, Leike, Sint-Antoniuslaan, Eikenboslaan en Fruihoflaan in Koningshooikt (Lier). Op drie dagen tijd terroriseerden inbrekers er de buurt. Op maar liefst negentien verschillende adressen werd er ingebroken, of althans geprobeerd om dit te doen.

De daders deden dit veelal ’s avonds tussen 18 en 20.00 uur. Op verschillende locaties deden de gangsters dat ook met heel wat geweld en veroorzaakten een ravage. Zo werd er in een woning een kassei door het keukenraam gegooid, werd er in een andere woning een koepel uitgebroken of braken ze zelfs de houten omlijstingen van de ramen af.

(Lees verder onder foto)

“Vies gevoel”

In de woningen werd ook alles door elkaar gehaald en werden veelal alle kasten open getrokken en doorzocht. “Het feit dat ze in mijn huis en in mijn slaapkamer hebben rondgelopen en er in mijn kleerkasten werd gerommeld, geeft me een ‘vies’ en onveilig gevoel”, vertelde buurtbewoonster Sanne afgelopen weekend. Bij haar gingen de daders, er net zoals in de andere woningen, vandoor met juwelen en wat geld.

De politie had afgelopen weekend de handen vol om tot bij de slachtoffers te geraken voor de nodige vaststellingen. Het nam de inbrakenplaag bijzonder ernstig: “We houden verhoogd toezicht in de woonwijk en doen er alles aan om de inbrekers zo snel mogelijk te vatten.” Daarom verspreidde het maandag een opsporing naar twee mogelijke verdachten. Zij werden naar verluidt gefilmd bij een inbraak in de Fruithoflaan.

Camerabeelden

Op de beelden zijn dus twee mannen te zien. Ze dragen allebei een pet. Eén van hen heeft over de pet een kap getrokken. Het duo was ook elk in het bezit van een rugzak en hebben in elke hand een draagtas vast. Vermoedelijk gebruikten ze de rugzak en tassen om de buit te kunnen vervoeren. Op de achtergrond van de beelden is te horen dat de twee verdachten naar elkaar fluisteren maar in welke taal gebeurde, is onverstaanbaar.

“We zijn dus op zoek naar de identiteit van deze twee mannen”, klinkt het nu bij de politie van Lier. “Alle tips zijn welkom. Moesten er nog buurtbewoners camerabeelden hebben van donderdag- en/of vrijdagvond ontvangen we ze graag.” De politie van Lier kan je bereiken via het algemeen telefoonnummer 03/491.44.00 of via hun e-mailadres PZ.lier@police.belgium.be. Tot slot vraagt de politie om bij verdachte handelingen onmiddellijk naar de politie te bellen. “Hoe sneller we worden ingelicht, hoe sneller we hen kunnen vatten.”