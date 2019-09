Politie vat twee verdachten koperdiefstal Kristof De Cnodder

25 september 2019



De lokale politie van Lier heeft twee mannen gearresteerd die worden verdacht van een koperdiefstal. Bij een controle in een kraakpand in de Guido Gezellelaan vond een interventieploeg op 15 september een grote partij koper terug. Verder onderzoek wees intussen uit dat het koper eerder werd gestolen bij het Lierse bedrijf Monti, op de Antwerpsesteenweg.

De twee krakers die zich tijdens de politiecontrole in de Guido Gezellelaan bevonden, kwamen in beeld als verdachten. Zij werden inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. De eerste persoon, een 33-jarige met domicilie in Kontich, werd vrijgelaten onder voorwaarden. De tweede, een 35-jarige Antwerpenaar, werd verder aangehouden.