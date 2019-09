Politie vat 34-jarige fietsdief: “Na huiszoeking ook tal van andere gestolen fietsspullen gevonden” TVDZM

13 september 2019

17u50 0 Lier Een 34-jarige man uit Lier werd door de onderzoeksrechter in Mechelen in verdenking gesteld voor een fietsdiefstal. Hij zit momenteel in de gevangenis. Bij een huiszoeking werden er ook gestolen fietsspullen aangetroffen. De politie vraagt nu aan slachtoffers om zich te melden.

Het was een interventieploeg van de Lierse politie die in de nacht van woensdag op donderdag een verdacht persoon opmerkte. “De man gaf een vreemde verklaring over de fiets die hij bij zich had”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “De man werd meegenomen voor verhoor en gaf uiteindelijk toe dat hij de fiets had gestolen.” Eens bij de politie kon hij worden geïdentificeerd als een 34-jarige man uit Lier.

Na zijn arrestatie volgde er nog een huiszoeking bij de verdachte. Hier werden nog tal van andere zaken terug gevonden. Mogelijk werden ook deze spullen allemaal gestolen. “Het gaat om fietszakken, wielen, fietsverlichting en andere fietsen”, verduidelijkt Derboven. De spullen werden in beslag genomen en gefotografeerd. De politie deelde intussen deze foto’s in de hoop dat slachtoffers hun spullen herkennen. “Slachtoffers mogen ons dan steeds contacteren via het telefoonnummer 03/491.44.00 of via een e-mail naar pz.lier@police.belgium.eu”, besluit Derboven.

De verdachte werd vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Hier werd hij opnieuw verhoord en uiteindelijk aangehouden. Hij werd in verdenking gesteld voor de diefstal van een fiets. Na zijn voorleiding werd de dertiger opnieuw overgebracht naar de gevangenis in Mechelen. Het onderzoek wordt verdergezet door de recherche van de lokale politie Lier.