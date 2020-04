Politie stelt veertigtal inbreuken vast tijdens coronacontroles Tim Van Der Zeypen

13 april 2020

13u45 0 Lier De politie van Lier heeft ook afgelopen zaterdag en zondag gecontroleerd of zijn inwoners de coronamaatregelen naleefden. Het deed dat onder meer met een controle-actie op de ring van Lier.

Voertuigen werden er aan de kant gezet en vervolgens werd er nagegaan of de bestuurders een essentiële verplaatsing maakten. Verder werd er ook gepatrouilleerd in de straten van Lier. In totaal werden er een veertigtal inbreuken vastgesteld. “Het ging voornamelijk om samenscholing en niet-essentiële verplaatsingen”, bevestigt Magalie Derboven van de politiezone Lier. Cafés moesten er in tegenstelling tot vorig weekend niet worden gesloten. Zaterdag 4 april moest de politie van Lier de deuren van café Centrum op de Veemarkt sluiten. Naast de uitbater waren er nog drie klanten aanwezig. De politie zal ook van daag én de komende dagen blijven controleren of de Lierenaars zich aan de coronamaatregelen houden.