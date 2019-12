Politie ontving al verschillende nuttige tips na brutale straatroof én opsporingsbericht Tim Van der Zeypen

04 december 2019

De politie van Lier heeft al verschillende nuttige tips ontvangen over de drie daders van een brutale straatroof in het centrum van Lier. Gisteren getuigde het 42-jarige slachtoffer in het televisieprogramma Faroek en werd er opgeroepen naar getuigen. Na de straatroof, voor een buit van amper 15 euro, belandde de veertiger op de spoedafdeling met afgebroken tanden en een gebroken kaak.

De feiten dateren intussen van 19 april jongstleden. Slachtoffer Bart was toen te voet op weg naar het bankkantoor in het centrum van Lier voor een betaling en om geld af te halen. “Het was mooi weer, dus ik dacht te voet te gaan”, getuigde hij het tv-programma Faroek.

In de Brouwerijstraat, het steegje tussen de Vismarkt en de Grote Markt, ging het mis. “Ik werd benaderd door drie jongeren. Een van hen vroeg me om mijn gsm. Toen ik weigerde, kreeg ik een klap in het aangezicht”, vertelt de veertiger nog. “Ik ben gevlucht richting Grote Markt. Een van hen heeft me ingehaald en tegen de grond gewerkt. Daar werd mijn portefeuille gestolen.”

Sint-Gummaruskerk

Het slachtoffer kon alsnog ontkomen en vluchtte de Grote Markt op. Toen de overvallers hun slachtoffer tot op de Grote Markt volgde, stopten ze. Vermoedelijk werden ze afschrikt. Na de feiten sloegen ze op de vlucht. Ze werden het laatst gezien aan de Sint-Gummaruskerk.

Verschillende stadscamera’s konden de verdachten in beeld brengen. Het gaat om drie jongeren met een donkere huidskleur. Vermoedelijk gaat het ook om jongeren die niet in Lier wonen. “Een van hen had een rastakapsel met opvallende witte kraaltjes”, herinnert het slachtoffer zich.

Gebroken kaak

Alle drie waren ze donker gekleed. “De man die de klappen uitdeelde, droeg een schoudertas en is ongeveer 1 meter 90 hoog”, klonk het nog in het opsporingsprogamma. Het slachtoffer liep bij de feiten een gebroken kaak op maar moest zich op de spoedafdeling van het Heilig Hartziekenhuis in Lier ook nog laten naaien aan de kin en de lip.

“Verder zijn er ook twee tanden afgebroken door de klap”, vertelt de veertiger. “Dit alles voor amper vijftien euro.” De politie verspreidde gisteren verschillende camerabeelden in het opsporingsprogramma van VTM. “Sinds de oproep hebben we al verschillende tips ontvangen”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven woensdag. “Deze tips zullen nu worden onderzocht door onze recherche.”

Mensen die de jongeren in de reportage denken te herkennen, kunnen steeds contact opnemen met de politie. Dit kan op het telefoonnummer 0800/30.300 en via opsporingen@policebelgium.be