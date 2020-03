Politie neemt tienduizend xtc-pillen en 180 gram cannabis in beslag Kristof De Cnodder

06 maart 2020

18u44 2 Lier De lokale politie van Lier heeft eerder deze week twee aanzienlijke drugsvangsten gedaan. Bij een reeks huiszoekingen werden onder ander tienduizend xtc-pillen en 180 gram cannabis gevonden en in beslag genomen. De bal ging in beide gevallen aan het rollen tijdens een grondige verkeerscontrole.

Een automobilist werd betrapt met tien liter GBL aan boord. Dat is een grondstof om de vloeibare drug GHB te maken. Vervolgens werden er enkele huiszoekingen uitgevoerd en daarbij werden nog meer materialen aangetroffen die kunnen worden gebruikt om verdovende middelen te produceren. Verder stootte de politie dus op maar liefst tienduizend xtc-pillen, die een aanzienlijke straatwaarde vertegenwoordigen. In het kader van dit onderzoek werden twee verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besliste om één van de verdachten aan te houden. De andere mocht voorlopig beschikken.

Bij een andere verkeerscontrole hield een politiepatrouille dan weer iemand tegen die tien gram cannabis op zak bleek te hebben. Betrokkene, een 37-jarige man uit Heist-op-den-Berg, had de drugs gekocht bij een 39-jarige man uit Lier. Tijdens een huiszoeking bij de Lierenaar vond de politie 180 gram cannabis, cannabiszaadjes en drie gerolde joints. Beide betrokkenen werden verhoord en ter beschikking gesteld van het parket.