Politie koopt elektrische scooters

03 oktober 2019

De politiezone van Lier heeft twee elektrische scooters aangekocht. De aankoop kadert in de vergroening van het voertuigenpark van de Lierse politiezone. “Milieu en duurzaamheid ligt ons nauw aan het hart. Wij zullen dus blijven investeren in ‘groenere’ voertuigen”, verduidelijkt politiewoordvoerster Magalie Derboven. Momenteel heeft de politie al drie voertuigen die rijden op aardgas en verschillende elektrische fietsen. De elektrische scooters zullen vanaf deze maand in gebruik worden genomen door de dienst Wijkwerking.