Politie investeert 124 000 euro in nieuwe interventievoertuigen Kristof De Cnodder

02 augustus 2019

De lokale politie van Lier stelde vandaag twee nieuwe interventievoertuigen voor. De politiezone betaalde 124 000 euro voor de twee wagens, die werden aangeleverd door het Liers Autocenter.

De nieuwe voertuigen – die allebei zijn uitgerust met vierwielaandrijving en jaarlijks ongeveer 50 000 kilometer zullen afleggen – moesten uiteraard aan bepaalde specifieke vereisten voldoen. Het ombouwen van een standaard bestelwagen tot een politiewagen maakt ongeveer de helft van de kostprijs uit. In dit geval kon er weliswaar 16 000 euro worden uitgespaard omdat enkele zaken uit afgeschreven dienstvoertuigen werden gerecupereerd.

In het najaar zal de Lierse politie verder investeren in haar wagenpark. Dan gaat men twee nieuwe elektrische scooters, één motorfiets en twee anonieme wagens in gebruik nemen. Die laatste twee zullen draaien op CNG (gas). Dat is duurder in aankoop, maar wel milieuvriendelijker dan een voertuig op diesel.