Politie houdt oogje in het zeil tijdens onthulling omstreden kunstwerk (maar protest verloopt vreedzaam) Kristof De Cnodder

11 oktober 2019

De politie die wordt opgeroepen om de onthulling van een nieuw monument te helpen begeleiden: dat hadden we nog niet vaak meegemaakt. Gelukkig verliep het protest tegen de kunstinstallatie MyLight – aan de samenvloeiing van de twee Netes in Lier – vreedzaam. De tegenstanders vinden dat het werk het uitzicht op de groene waterkant bezoedelt.

Eerder deze week kon u hier al lezen dat de komst van het stalen kunstwerk MyLight – ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van vzw Gezinsbond Lier – niet bij iedereen in goede aarde viel. Verschillende bewoners van het nieuwe woonproject Sion vinden dat de creatie van artiest Ronald Mariën hun uitzicht op het groen verpest. Betrokkenen doopten MyLight al om tot ‘De Ufo’ of ‘Het Strijkijzer’.

Tijdens de officiële onthulling vanmiddag liet enkele misnoegde buren hun ongenoegen (nogmaals) blijken. De mensen in kwestie hadden kartonnen bordjes vast met daarop spreuken als ‘Beeld in het groen, is geen groen in beeld’. Aan verschillende appartementen op de Sionsite werden ook zwarte vlaggen uitgehangen. Om het risico op eventueel tumult zo klein mogelijk te houden, had het stadsbestuur zowaar enkele agenten opgetrommeld. Dat bleek gelukkig niet nodig, want het protest verliep rustig en sereen.

“Uiteraard hebben wij niks tegen kunst op zich, maar er zijn betere locaties om een werk van deze omvang (3,6 meter hoog en 6,4 meter lang, red.) te plaatsen”, zegt Claire Van Den Branden namens het actiecomité Beeld in het Groen. “Het stoot ons ook tegen de borst dat we pas werden ingelicht over de plannen op het moment dat men het beeld al aan het installeren was.”

Intussen had een vertegenwoordiging van het stadsbestuur – dat besliste waar MyLight moest komen – wel nog overleg met de buurt. Tijdens die bijeenkomst kwam een soort van compromis uit de bus. Over een jaar zal de situatie worden ‘geëvalueerd’. Als er op dat moment veel omwonenden hun beklag doen, kan de installatie mogelijk alsnog worden verplaatst. Schepen van Cultuur Ivo Andries en kunstenaar Ronald Mariën hopen echter dat iedereen tegen die tijd gewend is geraakt aan het nieuwe uitzicht. Mariën verklaarde eerder deze week dat hij “emotioneel wat geraakt werd door de felheid van bepaalde reacties”. De man stak er ongeveer een jaar zijn tijd en energie in.

