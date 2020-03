Politie controleert 5.640 chauffeurs op hun snelheid: “Een van hen reed 106 kilometer per uur op Ring” Tim Van Der Zeypen

05 maart 2020

17u10 0

De politie van Lier heeft afgelopen maand maar liefst 5.640 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Op de ring van Lier betrapten ze een chauffeur die met maar liefst 36 kilometer per uur te snel reed.

Er werden voorbije maand maar liefst dertien snelheidscontroles uitgevoerd in zowel Lier als in Koningshooikt. “We controleerden op elf verschillende locaties”, zegt Magalie Derboven van de politiezone Lier. “In totaal 325 chauffeurs werden geverbaliseerd.” Een van deze chauffeurs was de man op de Lierse Ring. “Hij reed met 106 kilometer per uur op een plek waar er maximum zeventig kilometer per uur is toegelaten”, aldus Derboven.

De chauffeur mag zich binnenkort verwachten aan een proces-verbaal en een mogelijk uitnodiging van het parket. Hij zal het dan mogen gaan uitleggen op de politierechtbank waar hij een rijverbod alsook een geldboete, die kan oplopen tot 3.000 euro, riskeert. “Op de Mechelbaan flitsten we een chauffeur met negentig kilometer per uur”, besluit Derboven. “Hier mag er maximum zeventig kilometer per uur worden gereden.”