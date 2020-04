Politie brengt eerbetoon aan hulpverleners met stoet door stad Els Dalemans Tim Van der Zeypen

05 april 2020

Lier De lokale politie van Lier bracht zondagavond een eerbetoon aan alle hulpverleners, door in colonne en met zwaailichten en sirenes aan doorheen het centrum te rijden.

“We vormden een stoet met onze medewerkers van de interventie, wijkwerking, het fietsteam, de motards… Er werd halt gehouden aan het Heilig Hartziekenhuis, maar ook aan de woonzorgcentra Paradijs en Huize Nazareth”, zegt politiewoordvoerder Magalie Derboven.

“Dit eerbetoon komt er op vraag van ons politiepersoneel zelf zelf, dat het hoog tijd vonden om een signaal te geven aan alle hulpverleners: we zijn jullie zo dankbaar voor alle inzet. We reden nog een extra rondje doorheen de stad Lier, om iedereen die niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum werk maar zich evengoed inzet tijdens deze moeilijke periode ook te bedanken.”