Politie betrapt vier chauffeurs die rijden onder invloed Kristof De Cnodder

12 november 2019

Bij een verkeerscontrole in de nacht van zaterdag op zondag plukte de lokale politie van Lier vier automobilisten van de weg die onder invloed waren van alcohol of drugs. Dat maakte het korps zopas bekend.

In totaal werd een honderdtal chauffeurs aan een controle onderworpen. Drie bestuurders bleken te veel gedronken te hebben. Een vierde persoon testte positief op drugs. Deze laatste automobilist moest prompt zijn rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen.

Los van de verkeerscontrole hield de Lierse politie ook een anti-inbraakactie. Zo werd er onder andere in deelgemeente Koningshooikt extra gepatrouilleerd. In Koningshooikt werd twee weekends geleden op een stuk of twintig plaatsen ingebroken. Tijdens de anti-inbraakactie van afgelopen weekend werden echter geen verdachte situaties opgemerkt.