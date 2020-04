Politie beboet 247 chauffeurs die foutief parkeerden Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

18u50 0

De politie van Lier heeft in de hele maand maart gecontroleerd op ‘hinderlijk parkeren’. “Deze controles resulteerden in 247 proces-verbalen”, luidt het bij de politie. “De meeste overtredingen gingen over het parkeren met een of meerdere wielen op het voetpad en het niet naleven van parkeer- en stilstaanverbod.” Nadat de federale overheid op 13 maart de coronamaatregelen oplegde, verschoof de focus van de politie grotendeels naar het controleren of de inwoners van Lier zich aan de opgelegde maatregelen houden. “Ook in april zal er vooral verder worden gefocust op het naleven van de coronamaatregelen maar andere controles zullen uiteraard ook worden uitgevoerd zolang dit mogelijk is.”