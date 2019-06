Plat dak van fitnesscentrum begeeft het tijdens

hevige regenval: pand verzegeld Tim Van der Zeypen

14 juni 2019

15u00 0 Lier Tijdens een hevige regenbui donderdagavond is er een gat in het plat dak van NRG Fitness ontstaan. Volgens de Lierse burgemeester kon de stabiliteit van het gebouw niet worden gegarandeerd en werd het pand verzegeld. Vrijdag kwam er al een architect en dakwerker langs. “Onze hoop is nu om volgende week te kunnen starten met de herstellingswerken”, luidt het bij de fitness.

Een lid van NRG Fitness sloeg donderdagavond omstreeks 20 uur alarm. “Hij kwam ons melden dat er water aan het binnensijpelen was in de kleedkamer voor de mannen”, doet filaalverantwoordelijke Lennert het verhaal. “Toen wij gingen kijken, hoorden we heel wat gekraak. We hebben besloten om de kleedkamer af te sluiten en er een tafel voor te plaatsen, zodat niemand meer naar binnen kon.” Amper vijf minuten later begaf het plat dak het, ontstond er een cirkelvormig gat van een meter diameter en viel de elektriciteit uit. Hierna werden meteen de hulpdiensten opgeroepen.

Stabiliteit

Zowel de brandweer, de lokale politie als de Lierse burgemeester kwamen ter plaatse. Er werd meteen nagegaan of er problemen waren met de stabiliteit van het gebouw. “Voor ons was dit ook meteen het signaal om alle mensen naar buiten te sturen. Er waren op dat moment nog enkele leden aanwezig. Sommige klanten waren wel genoodzaakt om hun spullen achter te laten in de kleedkamers, maar op dat moment is veiligheid het belangrijkste”, aldus Lennert. In samenspraak met de hulpdiensten, nam burgmeester Frank Boogaerts (N-VA) donderdagavond de beslissing om het hele gebouw af te sluiten. Naar verluidt kon de stabiliteit van het ganse gebouw niet worden gegarandeerd. De politie verzegelde de ingang naar de fitness.

Herstellingen

Bij het fitnesscentrum laten ze de moed niet zakken. Vrijdagochtend al kwam er naast een dakwerker ook al een architect polshoogte nemen. “We hopen om volgende week te kunnen starten met de herstellingswerken”, gaat Lennert verder. Na de herstellingen zal het fitnesscentrum de nodige stabiliteitcertificaten moeten voorleggen aan de brandweer. Na een controle van het pand zal de Lierse burgemeester een beslissing nemen en de fitness al dan niet opnieuw vrijgegeven.

SMS

“Het is balen dat we niet kunnen openen maar de klanten kunnen tijdelijk terecht bij ons filiaal in Mechelen.” Alle leden van de Lierse fitness werden intussen al op de hoogte gebracht met een sms-bericht. Aan de deur van de fitness hangt een brief met een woordje uitleg en het telefoonnummer 0800/39. 035 voor klanten die nog vragen hebben.