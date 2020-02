Pizzaverkoop ziekenhuismedewerkers levert 1 500 euro op voor twee goede doelen Kristof De Cnodder

28 februari 2020

10u24 0 Lier Een groep medewerkers van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis schonk onlangs een cheque van 1 500 euro aan dagcentrum Stuw en begeleidingstehuis Beukenhof (allebei in Lier gelegen). Het geld werd opgehaald tijdens een pizzaverkoop in het kader van de Warmste Week.

De Warmste Werkgroep is een team van ziekenhuismedewerkers dat zich al jaren inzet voor verschillende goede doelen. Onlangs besloot men om eens iets te doen voor twee organisaties uit de onmiddellijke omgeving. Stuw biedt dagbegeleiding aan jongeren tussen 6 en 18 jaar. Beukenhof is een tehuis binnen de bijzondere jeugdzorg. Beide instellingen vallen onder de koepel van Don Bosco. Met het geld dat in het Heilig-Hartziekenhuis werd opgehaald, kunnen Stuw en Beukenhof hun lokalen opfrissen en kindvriendelijker maken.

