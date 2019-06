Peuterspeelpunt verhuist in zomer

naar wijkhuis Herderin Kristof De Cnodder

24 juni 2019

13u28 0 Lier Peuterspeelpunt Kinnebaba – een initiatief van de stad Lier - verhuist in de zomervakantie tijdelijk naar wijkhuis Herderin. Daar is meer plaats om buiten te spelen dan op de vaste locatie in de Transvaalstraat.

Het peuterspeelpunt is een ontmoetingsplek voor kindjes tot drie jaar. De peuters kunnen er (samen met mama, papa of een andere begeleider) met andere kindjes spelen en nieuw speelgoed ontdekken. Normaal is het peuterspeelpunt ondergebracht in het Huis van het Kind, maar in de zomer slaat men de tenten op in wijkhuis Herderin in de Corenhemelstraat. Rond het wijkhuis is voldoende plaats om de kindjes buiten te laten ravotten. Bovendien is er ook een klein speeltuintje. Bij slecht weer kan er uiteraard ook binnen worden gespeeld. Er zal voldoende speelgoed worden voorzien.

Het speelpunt zal tijdens de vakantie open zijn op 1, 3, 8 en 10 juli en op 19, 21, 26 en 28 augustus (tussen 9.30 en 12.30 uur). Voor de kindjes is steeds vers fruit en water beschikbaar, voor begeleiders is er koffie of thee.